Hamsik, primi rimpianti in Cina: «Con la squadra parlo a gesti»

Non sono passati ancora tre mesi, eppure l'avventura di Marek Hamsik in Cina non sembra essere partita con il piede giusto. Lo slovacco ed il Dalian vivono un momento difficile del loro campionato: fin qui, una sola vittoria a fronte di tre pareggi ed altre tre sconfitte che relegano la squadra cinese all'undicesimo posto della graduatoria.



«Non sono soddisfatto del mio rendimento fin qui. Ho provato a dare il massimo per aiutare la squadra, ma non ho mai trovato una situazione come questa prima». L'ex capitano del Napoli ha fatto il punto della situazione ai microfoni di CCTV in Cina. «Le differenze tra il calcio europeo e quello cinese sono enormi, ma sto provando a superarle e ad adattarmi in fretta. Molto spesso provo a comunicare con i miei compagni in campo, ma non riesco a causa della lingua. Sono costretto a farmi capire a gesti», ha confessato.



Nelle ultime ore, però, Marek è tornato a commentare anche una vicenda relativa al Napoli, lasciato lo scorso febbraio dopo dodici anni di permanenza. Lo slovacco ha infatti condiviso dal suo account Instagram una foto di José Maria Callejon, protagonista domenica a Frosinone del lancio della sua maglia da parte del settore ospiti. «Rispetto» ha scritto l'ex napoletano, dedicando una foto all'ex compagno spagnolo.





© RIPRODUZIONE RISERVATA