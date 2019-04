Hamsik-Dalian, adesso è crisi nera: un altro ko, è zona retrocessione

Ancora una domenica amara per Marek Hamsik e per il Dalian, la squadra cinese che ha accolto lo slovacco lo scorso febbraio. L'ex capitano napoletano, titolare nella sfida di oggi contro il Tianjin Teda, è uscito ancora una volta sconfitto per 1-2. Inutile la rete di Mushekwi che era valsa il momentaneo pareggio per il Dalian, perché il gol finale di Johnathan ha inflitto la seconda sconfitta di fila ai padroni di casa.



La situazione di classifica, ora, per Marek e compagni si complica. Il Dalian ha conquistato solo due punti, frutti di due pareggi, nei primi quattro turni della massima liga cinese. E in attesa che il turno si completi, la squadra di Hamsik resta pericolosamente a contatto con la zona retrocessione, ben lontano dagli obiettivi di inizio anno.

