Hamsik, finalmente la gioia: prima vittoria per il Dalian

Un gol di Mushekwi basta al Dalian per conquistare la prima vittoria in campionato. Dopo due soli punti conquistati nei primi quattro turni, Marek Hamsik e compagni trovano per la prima volta i tre punti in una trasferta che si annunciava complicata.



La gara contro lo Shandong Luneng è stata invece decisa dalla rete dell'attaccante dello Zimbabwe, al secondo gol in campionato, e allontana la squadra di Hamsik dalle zone pericolose della classifica. Bello il colpo di testa che poi sarà determinante al minuto 44'. L'ex capitano azzurro ha giocato per intero il match in coppia con Carrasco, risultando tra i più positivi dei suoi.

