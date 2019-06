Hamsik non dimentica Napoli: cuore social al nuovo San Paolo

Sta facendo il giro della rete l'immagine del nuovo San Paolo che si prepara a festa per la cerimonia d'apertura delle Universiadi 2019. Manca sempre meno al 3 luglio, giorno in cui ufficialmente si apriranno le danze della manifestazione, e lo stadio di Fuorigrotta sta trasformandosi per accogliere al meglio atleti e tifosi in arrivo da tutto il mondo.



Ad affascinare soprattutto lo spettacolo di luci che sarà proiettato in occasione della cerimonia d'apertura, come nelle arene più moderne. E l'immagine delle prove è finita anche sotto gli occhi di Marek Hamsik che, direttamente dalla Cina, ha ricondiviso la foto dal suo account Instagram ufficiale. Lo slovacco, dopo undici anni di permanenza al San Paolo, si è spostato al Dalian per una nuova avventura dallo scorso febbraio.







