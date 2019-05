Hamsik, una ventata d'azzurro: lo slovacco tra i napoletani in Cina

Le parole di qualche giorno fa in Cina aveva fatto rumore da queste parti. «Non sono soddisfatto del mio rendimento fin qui», aveva detto Marek Hamsik. «Molto spesso provo a comunicare con i miei compagni in campo, ma non riesco a causa della lingua. Sono costretto a farmi capire a gesti». Parole che facevano trapelare un pizzico di nostalgia per lo slovacco, che Napoli nelle ultime ore ha però potuto vederla di nuovo da vicino.



Nelle scorse ore, infatti, alcuni tifosi azzurri presenti a Dalian hanno potuto incontrare Marek nell'albergo in cui soggiorna in questa sua avventura cinese. Nessuna parola ma un bel sorriso stampato sul volto dell'ex capitano napoletano che ha posato con loro per uno scatto da regalare ai social.







