Hazard, che complimenti a Sarri: «È un allenatore fantastico»

«È un allenatore fantastico, non era facile arrivare qui con questa idea di calcio dopo Conte». Così Eden Hazard parla di Maurizio Sarri, l'ex allenatore del Napoli che dopo mesi burrascosi sembra ora sicuro e tranquillo sulla panchina del Chelsea. «Stiamo adattandoci piano piano, non è facile giocare il calcio che ci chiede Sarri ma stiamo capendo le sue indicazioni. È un allenatore diverso da Conte o Mourinho e non è facile cambiare tutto però stiamo dimostrando di esserne capaci».



Poi la stella del Chelsea lancia la sfida europea. «Dobbiamo migliorare ancora, abbiamo raggiunto la finale di Carabao Cup, possiamo arrivare tra le prime quattro in campionato e vincere ancora l’Europa League» ha detto nelle parole riportate da Sky. «La stagione è positiva, ora aspettiamo e vediamo cosa accadrà fino alla fine. Le statistiche dicono che sto giocando la mia stagione migliore, il modo di intendere il calcio di Sarri è lo stesso in cui lo intendo anche io. Abbiamo un ottimo rapporto perché intendiamo il gioco allo stesso modo».

