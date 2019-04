Hazard fa volare Sarri: il Chelsea vince 2-0 e sale al terzo posto

Il Chelsea di Maurizio Sarri vince 2-0 e convince contro il West Ham in un monday night che vale tantissimo per i Blues. Con questa vittoria, infatti, la squadra del toscano torna al terzo posto in classifica, ma con un turno in più e con la speranza che Arsenal, Tottenham e United fermino la loro corsa verso la Champions League.



Sarri rilancia Higuaín titolare insieme a Hazard e ad Hudson-Odoi, non pensando alla sfida di giovedì in Europa League. Ma a decidere il match è come sempre la stella belga: al 25’ Hazard si invola verso la porta saltando cinque avversari e sbloccando il match. Il Pipita si ferma ancora sul palo alla mezz’ora, poi è ancora Hazard a chiuderla al 90’ quando sigla il 2-0 che manda i titoli di coda sul match facendo sorridere Sarri.

