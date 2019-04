Il Chelsea ha battuto in casa per 2-0 (1-0) il West Ham United in uno degli innumerevoli derby di Londra, che questa volta era valido come posticipo della 33/a giornata della Premier League. La partita è stata decisa dalla doppietta del belga Eden Hazard che, dopo 24' di gioco, ha battuto il portiere Fabianski e al 90' ha raddoppiato su passaggio di Barkley. Con questo successo, la squadra di Maurizio Sarri si prende virtualmente il terzo posto in classifica, con 66 punti, 2 in più del Tottenham e 3 in più dell'Arsenal. Le altre due squadre londinesi, tuttavia, hanno una partita in meno, come il Manchester United, che è sesto con 61 lunghezze. La classifica è guidata dal Liverpool con 82 punti, contro gli 80 del Manchester City ha giocato una partita in meno.







Sarri e il futuro di Hazard

I 100 milioni che il Real Madrid vuole investire per acquisire il cartellino di Eden Hazard? Stiamo parlando di una cifra troppo bassa, secondo me. In ogni caso penso sia molto difficile sostituirlo, ma non posso fare molto per trattenerlo». Così Maurizio Sarri, dopo la vittoria del Chelsea nel posticipo di Premier sul West Ham United, parla a Sky del fuoriclasse belga che ha deciso il match con una doppietta. «Hazard è stato fantastico e, quando riesce a esprimersi su questi livelli, per noi diventa tutto molto più semplice. Tuttavia, se in futuro vorrà fare una nuova esperienza, non posso far nulla», ha concluso l'allenatore dei 'Blues'.

