Chelsea, Hazard fa felice Sarri: «Non ho intenzione di andarmene»

«Sono state dette molte cose su di me. Al momento sono felice qui al Chelsea, ho ancora due anni di contratto poi vedremo cosa accadrà. Un mio addio quest'anno? Non ho intenzione di andarmene». È la precisazione del centrocampista offensivo Eden Hazard sul suo futuro a Londra dopo le tante voci di questi giorni tra cui quella di un trasferimento al Real Madrid. Intervistato da RMC Sport il nazionale belga ha poi aggiunto. «Il mercato dei trasferimento in Inghilterra è chiuso, anche se le società possono ancora vendere giocatori all'estero. Sarebbe un pò strano che mi vendessero ora che non possono trovare un sostituto».

