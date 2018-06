«Mi piacerebbe giocare nel campionato inglese». Gonzalo Higuain strizza l'occhio alla Premier League in una intervista concessa al canale sportivo americano Espn in cui ha parlato anche dei Mondiali in Russia con l'Argentina. «L'obiettivo con la Nazionale è andare il più lontano possibile - spiega il centravanti della Juventus, al centro di diverse voci di mercato che lo vorrebbero in partenza da Torino - Arrivare in finale è molto complicato, ma quello è il nostro obiettivo. L'amichevole con Israele? La sicurezza viene prima di tutto, è stata fatta la cosa giusta», dice a proposito dell'annullamento della gara.

