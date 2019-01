Higuain-Chelsea, Nicola risponde da Buenos Aires alle indiscrezioni

di Delia Paciello

La risposta alle ultime indiscrezioni sulle grandi manovre di Nicola Higuain per accelerare il trasferimento al Chelsea già da questa finestra di mercato non si sono fatte troppo attendere: quasi a smentire tutto il fratello procuratore nella notte si è taggato in una storia Instagram a Buenos Aires. E la frase che accompagna il post si presta a varie interpretazioni: «Camminerò sempre nella stessa maniera». Si potrebbe pensare ad un messaggio di lealtà e di coerenza verso la strada intrapresa, ma forse nulla a che fare con la sfera lavorativa e con il calciomercato. Piuttosto come a dire: «Ma quale viaggio a Londra, io me la spasso qui in Argentina».



Eppure se le voci del suo viaggio dall’altra parte della Manica si sono diffuse così velocemente non è stato di certo un caso: più di qualche indizio e qualche informazione diretta trapelata per qualche disattenzione di troppo hanno portato alla notizia del contatto face to face col club inglese. Ma si sa, come in una partita di poker anche nel calciomercato talvolta bisogna bleffare per portare a casa il piatto. Ogni mossa, ogni cenno, va studiato attentamente per non far saltare l’affare. E Nicola in questo è maestro, in tanti ricordano ancora con stupore quel trasferimento alla Juventus di qualche anno fa.



Ma una cosa è certa: se è vero che Gonzalo vorrebbe correre subito ad abbracciare Maurizio Sarri, è altrettanto vero che le trame dell’affare non sono affatto facili da sbrogliare. Un triangolo che coinvolge la Juventus, ancora detentrice del cartellino, il Milan e il Chelsea, con Higuain al centro. E ognuna delle parti ha interessi a tratti contrastanti. Insomma, non è facile muovere questo gran polverone in pochi giorni, troppe manovre difficili da incastrare. Almeno non subito. Se ne riparlerà certamente a giugno. Per ora è tutto rimandato, ma per il centravanti argentino l’età avanza: 31 anni compiuti a dicembre, e tanta voglia ancora di fare. Ma dovrà cominciare a dimostrare da subito anche in rossonero per guadagnare la fiducia del club che dovrebbe sborsare un bel po’ di soldini per accaparrarsi il suo cartellino. Un’estate rovente a quanto pare aspetta il Pipita.





