Higuain, il dilemma di Sarri: il gol non basta, Roma in pole

di Pino Taormina

Perde 3-2 con il Tottenham, la nuova Juventus di Maurizio Sarri, alla prima amichevole della nuova era. Perde esattamente come perse il primo Napoli che si affacciò in Europa in una calda notte di inizio agosto, a Nizza (ma dopo aver giocato altre amichevoli in Val di Sole). Lo stesso risultato di quel Napoli e anche le stesse difficoltà di allora. Perché del gioco che ha in mente Sarri, nel match giocato ieri a Singapore, non c'è traccia. Lo dice senza farne drammi anche lo stesso tecnico toscano. «Stiamo insieme da pochi giorni e abbiamo affrontato una squadra che inizia il campionato 15 giorni prima di noi. Sapevamo che stavano meglio di noi nella condizione e così è stato».





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO