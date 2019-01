Chelsea, Higuain risponde a Salvini: «Mi attaccano perché valgo più di loro»

Gonzalo Higuain non smette di far parlare di sé. L'attaccante argentino ha appena lasciato il Milan per sposare il progetto del Chelsea e del suo ex mentore Maurizio Sarri, ma da Londra fa sentire la sua voce. «Se parlano male di te sentiti orgoglioso, perché significa che la tua vita è più importante della loro». Le parole del Pipita sono chiare, rivolte probabilmente ai duri attacchi ricevuti in Italia nelle ultime ore, dopo il passaggio dalla Serie A alla Premier League.



Era stato Matteo Salvini, vice premier e storico tifoso del Milan, a far sentire duramente la sua voce contro l'argentino. «Quando non scherzi con nessuno, ti concentri sui tuoi obiettivi e raggiungi certi risultati, sembra disturbare alcune persone», ha continuato il Pipita su Instagram. «Nell’affanno di ottenere ciò che sei tu o hai tu, anziché mettersi al lavoro e sforzarsi di raggiungerlo, si prendono il disturbo di parlare male degli altri».



