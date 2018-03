Higuain e i puntini sulle “i”: «Non sono sposato, la chiamo moglie perché lei è incinta»

di Delia Paciello

Torna in campo Higuain ed è subito show: è proprio lui ad aprire il difficile match della Juventus in casa del Tottenham. Dietro di lui Dybala, e insieme regalano la qualificazione della sua squadra ai quarti di finale di Champions. Un momento di gioia in casa bianconera, entusiasmo del Pipita che torna a sorridere dopo il piccolo problema alla caviglia. «Ringrazio lo staff medico e mia moglie per aver sopportato e supportato in questi quindici giorni di assenza dal campo», dice Gonzalo dopo l’importante vittoria europea ai microfoni di Premium Sport. Un sussulto dallo studio, e si apre il siparietto. «Moglie», la parola usata dall’argentino. E la domanda nasce spontanea: che abbia portato all’altare la sua Lara?



«No, no… state buoni, calma», interviene subito il Pipita con espressione tra il preoccupato e il sorridente. «Non sono sposato, andate piano. Ma lei è incinta e presto diventerò papà. In Argentina usiamo quest’espressione anche per indicare una semplice compagna», sottolinea ridendo. Se l’è cavata con una battuta il numero nove della Juventus, ma la gioia per la sua prestazione, con quel gol e quello spettacolare assist per il compagno, cancellano il possibile gossip e mette a tacere le chiacchiere.



Una partita difficilissima sia sotto il profilo agonistico che tattico, ma soprattutto dal punto di vista delle risorse mentali per la squadra di Allegri, che continuerà a giocare ogni tre giorni per recuperare il match con l’Atalanta, rinviato a causa delle condizioni metereologiche. Un momento cruciale in cui Higuain e compagni cercheranno il tanto difficile e bramato sorpasso al Napoli, ancora primo in classifica. Ma gli azzurri non daranno vita facile agli avversari. Napoli aspetta il sogno e questa volta si fa sul serio. I ragazzi di Sarri tenteranno di rifarsi in casa dell’Inter dopo la brutta sconfitta con la Roma. Sarà una gara che si prospetta ardua fino all’ultimo giorno di campionato.

