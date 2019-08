Higuain tira un sospiro di sollievo: «Col Napoli come montagne russe»

«Questa gara è stata come andare sulle montagne russe». Gonzalo Higuain tira un sospiro di sollievo, l'argentino che aveva segnato il raddoppio bianconero si è sciolto in un sorriso solo nel finale, dopo l'autorete beffarda di Koulibaly. «Loro hanno fatto due gol velocemente, questo non possiamo più concederlo. Noi siamo usciti dalla partita e loro hanno pareggiato, ma alla fine è andata bene».



Ora la Juve è già avanti in classifica. «È una vittoria importantissima, dobbiamo migliorare delle cose, ma abbiamo dato tutto in campo e alla fine è arrivata la ricompensa», ha detto il Pipita a Sky Sport. «Io sono tornato alla Juve con la motivazione per restare qui. Sono attaccato a questa maglia, a questa società, a questi tifosi. Dal primo secondo che sono arrivato avevo l'obiettivo di rimanere».

