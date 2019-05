I cori antimeridionali del Brescia, i Neoborbonici: «Adesso sanzioni»

Il Movimento Neoborbonico ha inviato alla procura federale della Federcalcio la richiesta di un adeguato intervento contro la società Brescia calcio dopo l'episodio accaduto durante i festeggiamenti per il ritorno in serie A con diversi calciatori che hanno intonato, con il pubblico, cori discriminatori contro i terroni nel dialetto locale.



«Augurando al Brescia (ironicamente, ovviamente) un rapido ritorno in serie B, pur consapevoli del fatto che la giustizia sportiva ormai da decenni tollera (solo) le discriminazioni anti-napoletane e anti-meridionali, si rinnova la richiesta per sottolineare che questi atteggiamenti restano gravi e vergognosi. Inutile sostenere che si trattava di "ironia" (noi meridionali della Magna Grecia l'ironia l'abbiamo inventata e la pratichiamo tutti i giorni); inutile sottolineare che in campo c'erano anche calciatori del Sud (ancora più grave se si sono prestati a questa attività e non sarebbe il primo caso di meridionali "condizionati" dal luogo in cui vivono); inutile evidenziare che in molti al Sud sono ormai fieri della definizione di "terroni" (dipende da chi e perché la usa); inutile affermare che si tratta di una "leggerezza": le discriminazioni contro Napoli e contro il Sud sono antiche di oltre 150 anni, hanno creato, tra complessi di superiorità padani e complessi di inferiorità meridionali, le condizioni culturali per far nascere le questioni meridionali e per consentire ai governi di turno di dimenticarle e renderle, soprattutto per i giovani, sempre più drammatiche» scrivono i Neoborbonici.

