Chelsea, Sarri torna sotto attacco: «Basta con questo suo modulo»

Partita da dentro o fuori, quella di stasera del Chelsea di Maurizio Sarri contro il Brighton. Perché se la squadra di Londra non vince rischia di rimanere fuori dal trenino della qualificazione in Champions. Sotto tiro c'è soprattutto lui, l'ex allenatore del Napoli, che è finito nel mirino dei tifosi perché non cambia né sistema di gioco né giocatori.



Dopo i primi mesi di entusiasmo per il sistema che l'allenatore ha adottato con stupendi risultati con il Napoli, i tifosi del Chelsea si sono disillusi perché la Sarry-ball, come chiamano il modulo adottato in Premier League dal trainer toscano, non porta punti e non riesce ad entusiasmare. Al punto che nella partita vinta dei Blues contro il Cardiff domenica scorsa hanno intonato i cori “Vogliamo Sarri out” e “Basta (ma è una traduzione soft per il termine molto più volgare F****) con la Sarry ball”.



Il malcontento, come sanno altri tifosi azzurri, quelli del Napoli, non ha smosso Sarri che ha annunciato che non cambia modulo a dispetto delle critiche che montano contro di lui. I tifosi del Chelsea temono di vedere sfumare la Champions League il prossimo anno e che in Europa League ci possano essere problemi per la loro squadra a dispetto dei campioni che hanno in formazione.

