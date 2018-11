Ibra-Ancelotti, messaggi d'amore «Con lui a Parigi un ottimo rapporto»

È tornato a parlare direttamente dagli Stati Uniti Zlatan Ibrahimovic, l’uomo al centro delle cronache sportive europee per un calciomercato invernale che potrebbe vederlo ancora protagonista. Non soltanto le voci insistenti di un possibile ritorno al Milan, ma anche le attenzioni di tante altre squadre che possono aver bisogno della sua esperienza e della sua qualità. Potrebbe esserci anche il Napoli? Non sarebbe da escludere, anche se un colpo così poco si avvicina alle dinamiche di mercato azzurre, nel frattempo Zlatan torna a parlare del suo passato e anche di Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Napoli.



«Quando sono arrivato a Parigi non è stato facile costruire qualcosa insieme in così poco tempo. Ma ci siamo riusciti grazie ad Ancelotti, aveva l’esperienza giusta di cui avevamo bisogno, ci ha fatto sentire al massimo dandoci quello di cui necessitavamo», ha detto lo svedese a L’Equipe. «Poi il club ha scelto di fermare ciò che stavamo costruendo. So che il calcio è anche questo, da un giorno all’altro può cambiare tutto e bisogna accettarlo, ma con Ancelotti ho avuto un ottimo rapporto, l’ho apprezzato molto come allenatore e come persona».

