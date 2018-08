«È una vergogna giocare sul sintetico, ho disputato solo 10 minuti a Portland su un campo simile ed è stato sicuramente il terreno peggiore su cui abbiamo mai disputato una partita»: con queste parole Zlatan Ibrahimovic ha giustificato il suo rifiuto ad entrare in campo con i suoi Los Angeles Galaxy al CenturyLink Field di Seattle. Rifiuto che è costato una secca sconfitta per 5-0 da parte dei Seattle Sounders nella sfida della notte della Major League Soccer, con tanto di polemiche prima e dopo la gara.



Bode e Morgan Miller, la figlia annegata. «Genitori, state attenti». L'appello straziante sui social



GIOVINCO Per quanto riguarda invece l'FC Toronto di Sebastian Giovinco, la squadra canadese non è andata oltre l'1-1 contro i San Jose Earthquakes. Passato in vantaggio con Janson al 59', Toronto si fa recuperare al 77' da una rete di Wondolowski. Giovinco entra nella ripresa ma non riesce a portare al successo i suoi che vedono ora sempre più lontano il traguardo dei playoff.



I RISULTATI Gli altri risultati delle sfide di Mls disputate nella notte: Philadelphia Union-New York City 2-0; Vancouver Whitecaps-New York Red Bulls 2-2; Montreal Impact-Chicago Fire 2-1; FC Dallas-Minnesota 2-0; Sporting Kansas City-Portland Timbers 3-0; Houston Dynamo-Real Salt Lake 1-2.

© RIPRODUZIONE RISERVATA