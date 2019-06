Icardi alla Juve, i bookmakers sicuri dell'accordo: «È fatta»

Con l'ingaggio di Antonio Conte in panchina l'Inter punterà tutto su Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco è il primo obiettivo di mercato del nuovo allenatore e se davvero, come pare, arrivasse, allora non ci sarebbe più lo spazio necessario per Mauro Icardi. Dicono ancora i rumours che il bomber argentino sarebbe sul mercato nonché nel mirino della Juventus. La prospettiva è resa ancor più concreta dall'analisi effettuata dai trader di Snai, che nelle quote sul futuro di Icardi mettono la Juve al primo posto, valutandola 1,60. La conferma all'Inter, riporta Agipronews, è decisamente meno probabile, offerta a 4,00, mentre tra le possibili destinazioni spicca anche il Napoli, dato a 7,50 come l'Atletico Madrid. Si sale invece a 15,00 per il Paris Saint Germain o il Chelsea, mentre le quote vanno alle stelle per altre destinazioni in Serie A: a 75,00 il tradimento con il Milan, a 100 l'approdo alla Roma.

