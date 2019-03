Finalmente Mauro Icardi ritrova... la squadra. Primo allenamento interamente con il gruppo per l'ex capitano dell'Inter dopo 40 giorni di infortunio e polemiche. L'attaccante dell'Inter si è infatti unito al resto della squadra dopo aver lavorato individualmente per recuperare la forma fisica nelle ultime sedute. La convocazione per la gara con la Lazio si avvicina quindi per l'ex capitano, che ha svolto un intero allenamento con la squadra per la prima volta dal 13 febbraio scorso, giorno in cui è iniziato l'auto-esilio per la scelta della società di togliergli la fascia da capitano. Insieme al gruppo anche Skriniar, Asamoah e De Vrij, rientrati dalle nazionali, mentre ad assistere alla seduta erano presenti anche il presidente Steven Zhang insieme all'ad Beppe Marotta e al ds Piero Ausilio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA