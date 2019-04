Inter, la sfida della Curva Nord: «Su Icardi nessun passo indietro»

«Noi su Icardi non faremo passi indietro. Non può essere il futuro dell'Inter. Rifiutando di indossare la maglia in più occasioni con scuse ridicole si è scavato la fossa da solo. Ma non »temete«, Icardi verrà »considerato«...il giusto. Forse chi si aspetta 90 minuti di cori contro verrà deluso...». La Curva Nord dell'Inter, alla vigilia della partita contro l'Atalanta, spiega la propria posizione verso Icardi che non sarà travolto dai fischi per tutta la partita. Il rapporto con gli ultras però è ormai compromesso. «Se componenti della struttura Inter, stipendiati, hanno avuto un comportamento eccessivamente oscillante - si legge - non può essere un nostro problema. Rimane però chiaro il quadro generale. Per noi è finito il tempo dei vorrei ma non posso».

