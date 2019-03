Icardi lancia messaggi di pace: post con la maglia dell'Inter

Mauro Icardi sembra pronto al rientro in gruppo e lancia sui social messaggi di distensione. L'attaccante dell'Inter ha infatti postato sul proprio account Instagram tre foto in cui indossa la maglia nerazzurra: una scelta che, in attesa del ritorno agli allenamenti con il resto dei compagni, sembra lasciare intendere che la pace tra l'ex capitano e la società sia sempre più vicina.



