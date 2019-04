Caso Icardi, può tornare il sereno: ​verso la convocazione col Genoa

di Salvatore Riggio

La sfuriata di Luciano Spalletti è stato l’ennesimo capitolo del caso Icardi. La mancata convocazione contro la Lazio ha fatto sì scalpore, ma la sconfitta subita a San Siro, in una gara delicata per la rincorsa Champions, ha posto quesiti sulla scelta del tecnico di Certaldo. C’è chi si divide spiegando che già la panchina sarebbe potuta essere la giusta punizione per l’argentino, colpevole di non voler chiarire con lo spogliatoio, e c’è chi pensa sia stato giusto il pugno duro. Ma il sereno potrebbe arrivare già domani perché Icardi dovrebbe tornare tra i convocati per la trasferta di Genoa, nel turno infrasettimanale di mercoledì 3 aprile. Questo sarà il primo vero passo per ritrovare il campo, che non vede dal 9 febbraio, dopo l’ammutinamento del 13 febbraio per la scelta del club di corso Vittorio Emanuele di affidare ad Handanovic la fascia di capitano (rientrato in gruppo il 21 marzo). Certo, l’attaccante non ha preso benissimo le dichiarazioni dell’allenatore, ma questa volta non ci sono state controrepliche di fuoco da parte di Wanda Nara a Tiki Taka (gli imprevisti sono in agguato e i social sono aperti 24 ore su 24). Però, stavolta Icardi è orientato a rispondere sul campo. La Coppa America di giugno incombe, poi le strade con l’Inter si potranno separare e la Juventus è la sua destinazione più gradita. L’unica cosa che gli chiede Spalletti, oltre ai gol per la Champions, è il chiarimento con lo spogliatoio, ma per questo c’è da vedere se tutti attori di questa telenovela metteranno da parte i rispettivi orgogli.

