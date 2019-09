di Simone Pierini

Un fulmine a ciel sereno quello di Wanda Nara dopo la fine della telenovela estiva di Mauro Icardi che, proprio sul gong del calciomercato, si è trasferito al Paris Saint Germain. «Le scelta peggiore per la nostra famiglia», dice la moglie e agente dell'ex centravanti dell'Inter.



«I ragazzi vanno a scuola in Italia, quindi vivremo tra Milano e Parigi, avanti e indietro. Quindi tra tutte le opzioni che abbiamo avuto, il Psg è stata la peggiore per la nostra famiglia». Le sue parole intervistata dalla sorella Zaira per il programma tv argentino 'Morfi, todos a la mesa'.



«C'erano molte big di Serie A interessate a Mauro e sarebbe stato più comodo - prosegue Wanda Nara - Ma ho pensato a lui, lo faccio per l'amore che ho per lui: ed è sempre per questo che ho scelto di non fare da agente ad altri giocatori che mi sono stati offerti. Chi mi conosce sa che non c'è un interesse commerciale tutto mio in quello che faccio».

