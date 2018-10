Il Bayern stende l'Aek, il Valencia bloccato in casa dello Young Boys

di Valerio Cassetta

Un'occasione persa e una vittoria in scioltezza. Il Valencia fatica più del dovuto a Berna contro lo Young Boys, pareggiando 1-1. Tutto facile, invece, per il Bayern Monaco in casa dell'Aek Atene: 0-2 senza eccessivi patemi.



GRUPPO E

Aek Atene-Bayern Monaco 0-2

Vittoria in trasferta e primo posto in classifica. Il Bayern Monaco trionfa contro l’Aek Atene grazie ai gol di Javi Martinez e Lewandoski. Due reti nel giro di pochi secondi: la prima al 62’, la seconda al 64’. Nulla da fare per i greci, rimasti in partita per oltre un’ora di gioco. I tentativi di Klonaridis e Bakasetas non impensieriscono Neur. La squadra di Kovac guida il girone con sette punti, aspettando Ajax-Benfica. Restano a secco, invece, i gialloneri, fanalino di coda del gruppo con zero punti.



GRUPPO H

Young Boys - Valencia 1-1

Impresa sfiorata. Lo Young Boys pareggia 1-1 contro il Valencia e rimanda l’appuntamento con la prima vittoria in Champions League. Gli spagnoli, in vantaggio al 26’ con Batshuayi, tengono bene il campo, ma calano nella ripresa. Gli svizzeri ne approfittano e al 56’ trovano il gol su calcio di rigore. Hoarau spiazza Neto, ripristinando la parità. Il pubblico di Berna si infiamma e nel finale solo il palo nega a Sanogo Junior la gioia della rete, che avrebbe potuto sancire un risultato storico. Con un punto a testa il Valencia “consolida” il terzo posto del girone con due lunghezze, mentre lo Young Boys cancella lo zero dalla casella dei punti realizzati. In serata Manchester United-Juventus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA