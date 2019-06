Il Brasile di Allan parte forte in Copa Ma l’azzurro resta in panchina

Notte da urlo per il Brasile di Tite che alza il sipario sulla Copa America giocata davanti al proprio pubblico. La squadra verdetto, nella gara inaugurale del torneo, travolge la Bolivia con un netto 3-0 segnato dai gol di Coutinho (doppietta) ed Everton.



Sorrisi dunque per Allan, ma l’azzurro è rimasto a guardare i compagni in panchina per tutto il match. Tite non l’ha scelto tra i titolari e non ha operato cambi in mezzo al campo, favorendo solo l’alternanza nel reparto d’attacco.

