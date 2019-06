Brasile 0-0 col Venezuela, solo panchina per Allan

180 minuti già passati ma ancora nessuna occasione per lui. Allan resta ancora a guardare, il centrocampista azzurro ha passato in panchina anche l’intero match del suo Brasile contro il Venezuela, secondo appunta

e ti del girone di Copa America.



Per i verdetti non è stata una partita facile visto che i venezuelani sono riusciti a strappare un importante 0-0 in ottica classifica, e Tite non ha mandato in campo Allan nemmeno nella ripresa. Contro il Perù, sabato, l’azzurro si giocherà il primo posto e il passaggio del turno.

