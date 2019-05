Il Cagliari a Napoli: i sardi rapiti dal lungomare prima del San Paolo

Stasera il match al San Paolo, ma prima di arrivare a Fuorigrotta il Cagliari di Rolando Maran si è goduto il panorama di Napoli. La squadra sarda ha scelto di alloggiare sul lungomare per questa due giorni tutta napoletana e quale posto migliore per godersi lo spettacolo del mare di inizio primavera?



Tra i più affascinati dai colori della città sicuramente Christian Oliva, centrocampista uruguaiano che in passato è stato più volte accostato anche al club azzurro. Oliva ha postato dal suo account Instagram video del lungomare al tramonto e anche stamattina alcuni membri dello staff e della rosa cagliaritana sono scesi in strada a godersi una passeggiata tra napoletani e turisti.







