di Marco Ciriello

«Fai finta di andare, non vai, poi vai», la descrizione della finta in campo fatta da Jorge Valdano, diventa il miglior ritratto del pensiero di Ana Opp, moglie di Hirving Lozano calciatore del PSV, fuori dal campo. Ormai i profili social delle compagne dei calciatori sono i nuovi oracoli, basta una frase ambigua, una traduzione sbagliata, un sospiro in più e il meccanismo del calciomercato viene attraversato da una scossa. Prima sembrava non gradisse Napoli, di fatto una opposizione al cambio di maglia, poi noi, domani chissà.





