Il Crotone si affida alla Madonna: tutti in preghiera per la salvezza

«Il vostro calcio al pallone domenica sia fatto con amore affinché possa essere la vostra più bella preghiera». Così il rettore del santuario di Capocolonna, don Bernardino Mongelluzzi, si è rivolto a dirigenti, tecnici e calciatori del Crotone che stamani hanno reso omaggio al quadro della Madonna di Capocolonna della quale si sta celebrando la festa in questi giorni. L'attaccante Ante Budimir ha letto la preghiera del calciatore. Una visita, quella del Crotone, che arriva alla vigilia della gara di domenica contro in Napoli, ultima del campionato, determinante per la salvezza. Della gara ha parlato il presidente Gianni Vrenna dopo la cerimonia in chiesa.



«In questa settimana - ha detto - ho visto i ragazzi determinati. Per noi domenica è la gara della vita, con la speranza che da altri campi possano arrivare buone notizie. Il destino, comunque, è nelle nostre mani perché ci tocca fare risultato. Speriamo di poter regalare il terzo anno di serie A alla città di Crotone che, come si è visto anche oggi davanti al duomo dove è stata accolta da tante persone, è entrata nel cuore dei crotonesi».

