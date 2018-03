Il Crotone travolge la Sampdoria 4-1 e tiene il passo salvezza

di Redazione Sport

Torna alla vittoria, dopo cinque turni, il Crotone e lo fa «strapazzando» con un perentorio 4-1 una Sampdoria apparsa a tratti inspiegabilmente svogliata e assente. I calabresi, così, cancellano l'onta del 5-0 subito all'andata proprio ad opera dell'undici di Giampaolo e riagganciano in classifica Spal e Sassuolo. L'obiettivo salvezza per l'undici di Zenga rimane, dunque, bene in vista. La squadra appare in crescita sotto l'aspetto tecnico e sul piano delle motivazioni e questo fa ben sperare per il futuro. Contro la Sampdoria Zenga conferma Trotta al centro dell'attacco, mentre a centrocampo c'è la novità Stoian al posto di Barberis, con Benali che si accentra a fare il regista. Nella formazione ligure, Giampaolo tiene in panchina Zapata e manda Caprari a fare coppia d'attacco con Quagliarella. A centrocampo c'è Barreto al posto di Praet, che entrerà al 13' del st, mentre in difesa torna Sala che non giocava dal 6 gennaio e che sarà sostituito proprio da Praet. Il Crotone parte subito fortissimo pressando la Sampdoria che invece gioca al piccolo trotto. Zenga prepara una gabbia per Torreira, che non riesce a impostare il gioco per i liguri. Il vantaggio del Crotone arriva al 6': su un'azione di calcio d'angolo Trotta si ritrova il pallone tra i piedi grazie ad un rimpallo e batte di prima intenzione di sinistro mandando la palla sotto l'incrocio. Sulle ali del vantaggio il Crotone gioca molto meglio della Sampdoria, che ha il freno tirato, tanto che Cordaz non subisce neanche un tiro in porta. In contropiede poi il Crotone è incontenibile e proprio su un'azione in ripartenza, al 21', i calabresi trovano la rete del 2-0: Nalini sfugge a Sala, che lo stende in area di rigore; Mazzoleni, dopo aver ascoltato il Var, concede il tiro dal dischetto che, però, Trotta si fa parare da Viviano. Sulla ribattuta è pronto Stoian ad avventarsi sul pallone e ad insaccare. Il 2-0 galvanizza il Crotone, mentre la Samp appare sempre più spenta. Giampaolo manda in campo Zapata per cercare di dare più peso all'attacco, ma è il Crotone a trovare il gol ancora con Trotta, che riprende la deviazione di Viviano su un tiro di Benali. Il gol viene prima annullato per fuorigioco ma dopo una consultazione con il Var l'arbitro rivede la sua decisione.



Nel secondo tempo la Samp cambia marcia. Fuori Torreira e dentro Capezzi, mentre Praet sostituisce Sala. I blucerchiati giocano con più scioltezza, ma la disposizione difensiva del Crotone non lascia spazi agli avversari. I liguri collezionano calci d'angolo e punizioni, e solo una volta con Praet, al 18', impensieriscono Cordaz. Al 24' una fiammata di Zapata consente ai liguri di accorciare le distanze. L'attaccante approfitta di un mancato intervento di Capuano, stoppa di petto e di controbalzo fa secco Cordaz. La spinta della Samp, a questo punto, si fa sentire, Zenga tenta allora di dare più fisicità alla squadra inserendo Barberis e Simy e a 5' dalla fine é proprio l'attaccante nigeriano, dopo un sgroppata, a rendersi protagonista di un bel tiro che colpisce il palo. Sulla ribattuta, sia Silvestre che il portiere Viviano tentano di recuperare la palla, ma finiscono per ostacolarsi a vicenda. E così il pallone, maldestramente colpito da Silvestre, finisce in rete. Un'autorete che diventa un pò l'emblema e la concretizzazione visibile della disfatta della Samp.

