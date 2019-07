di Gennaro Arpaia

Sono ore particolari quelle vissute da James Rodriguez, il calciatore colombiano che dopo l'eliminazione dalla Copa America aspetta per capire quale sarà il suo futuro, ormai lontano dal Real Madrid che ne detiene ufficialmente il cartellino. L'opzione Napoli resta quella principale, ma la stella colombiana attende novità ufficiali per la decisione finale e si gode qualche ora di vacanza a casa.



Nella sua splendida villa davanti al mare di Antioquia, James sta trascorrendo alcune ore in famiglia, si gode la figlia e gli amici più intimi, ma il calcio resta uno dei primi pensieri. Nelle ultime ore, infatti, il calciatore ha giocato una partitella con gli amici più stretti e con alcuni non vedenti, come testimoniato dalle foto di Angellot Caro, stella colombiana del futsal.



Jorge Mendes ed il Napoli continuano a lavorare per risolvere quanto prima le distanze con il Real Madrid e nel frattempo regalare a Carlo Ancelotti il colpo richiesto. James non ha fretta, si è concesso venti giorni di relax prima di rimettersi in moto e l'ambiente familiare gli permette di prendere la migliore decisione in vista di una stagione importante per tutti.



