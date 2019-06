Il Dalian di Hamsik tenta Benitez: 14 milioni per ritrovare lo slovacco

Due anni in azzurro tra alti e bassi, ma ora Rafa Benitez potrebbe anche ritrovare Marek Hamsik. I due si sono già incontrati a Napoli e hanno lavorato insieme in un biennio che al club di Aurelio De Laurentiis portò una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana, mettendo le basi per una squadra che ha poi saputo viaggiare a vele spiegate negli anni successivi.



Marek potrebbe così ritrovare Rafa, l'uomo che aveva visto in lui il trequartista perfetto di quel 4-2-3-1 che spesso allo slovacco andava un po' stretto. Non un rapporto idilliaco, ma sempre grande stima e rispetto tra i due. Allo spagnolo, secondo quanto riportato da Sky UK, il Dalian avrebbe offerto un contratto da 14 milioni di euro annui, una cifra altissima e che starebbe tentando l'ex allenatore di Napoli, Real Madrid e Liverpool.



