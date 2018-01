Il dramma di David Silva «Il mio bimbo il lotta per la vita»

David Silva ha un serissimo problema familiare. Il dramma che sta vivendo David Silva riguarda il figlio Mateo, nato prematuro e in lotta per la vita. «Voglio ringraziare tutti per i messaggi di amore e di affetto ricevuti nelle ultime settimane – ha scritto in un tweet - ma specialmente mi sento di ringraziare i miei compagni, l'allenatore e la società per aver capito la mia situazione. Voglio condividere con voi la nascita di mio figlio Mateo che, per essere venuto al mondo abbastanza prematuramente, sta combattendo giorno dopo giorno con l'aiuto dei medici».

