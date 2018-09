Piatek segna, il Genoa vince: il Chievo si arrende a Marassi

di Redazione Sport

Terza vittoria casalinga consecutiva per il Genoa che riscatta la sconfitta con la Lazio battendo nettamente un Chievo con poche idee e ancor meno grinta. Vittoria che porta la firma di Piatek, sesta rete in cinque partite, nel primo tempo e di Pandev nella ripresa. Esordio per il portiere Andrei Radu che nel Genoa sostituisce Marchetti in panchina per scelta tecnica. D'Anna lancia dal primo minuto il giovane esterno d'attacco Leris. Avvio di marca rossoblù con il Genoa che controlla la gara nei primi minuti ma fatica al momento di andare alla conclusione. Chievo che si difende e gioca di rimessa rendendosi pericoloso al 10' con Giaccherini che sfrutta una corta respinta di Romulo al limite ma il suo rasoterra termina a lato. Il Genoa risponde sugli sviluppi di un corner con Pandev che a botta sicura sul secondo palo si vede respingere il tiro da Sorrentino. Al 33' Piatek prova a scuotere i suoi e dopo aver recuperato palla al limite lascia partire una conclusione che colpisce il palo a Sorrentino battuto. Lo stesso Piatek al 36' viene ammonito per simulazione. Il rischio corso risveglia dal torpore la squadra di D'Anna che sfiora il gol in una delle poche sortite in avanti ma il colpo di testa di Stepinski finisce di poco a lato.



Nel finale però Piatek sale in cattedra portando il Genoa in vantaggio con un perfetto diagonale dal limite dopo una bella volata di Lazovic sulla fascia. Per l'attaccante polaccosi tratta della sesta rete segnata nelle prime cinque giornate di campionato disputate dai rossoblù. E al 45' potrebbe raddoppiare con un colpo di testa su punizione di Romulo che sfiora il palo. Ad inizio ripresa Genoa aggressivo e Chievo in difficoltà. La pressione dei rossoblù viene premiata al nono. Lazovic mette in mezzo da sinistra, difesa del Chievo in affanno e Pandev ne approfitta raccogliendo il pallone e freddando Sorrentino con un rasoterra che passa tra le gambe dei difensori gialloblù. Un gol che manda il Chievo in totale confusione, come al 23' quando nella prima azione offensiva del secondo tempo Stepinski, libero in area, sbaglia clamorosamente di testa. Ne approfitta il Genoa che gestisce la gara cercando comunque il tris. Ma né Piatek né Kouamé riescono a inquadrare la porta. Ci riesce invece Barba dalla parte opposta chiamando Radu al primo intervento della ripresa. D'Anna si gioca anche la carta Pellissier ma la mossa non sortisce l'effetto sperato. Chievo che dopo sei giornate è ancora senza vittorie.

