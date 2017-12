Il Globe Soccer 2017 al via: tra gli invitati anche Totti e Infantino

Aprirà mercoledì 27 il Globe Soccer 2017. Sarà la XII edizione della Dubai International Sports Conference nella quale si inquadrano la IX edizione di Globe Soccer e il Gala degli Award edizione n.VIII. La conferenza rappresenta l’evento di punta del Dubai Sports Council il locale Ministero dello Sport. Ci saranno tra gli altri anche il presidente della Fifa, Infantino, Buffon e Totti.



I moderni investimenti nel football saranno il tema centrale di Globe Soccer e della International Sports Conference. L’argomento è di rilievo nell’epoca del calcio globalizzato e del mercato internazionale. Le proprietà straniere (cinesi, russe, arabe, americane, asiatiche) stanno velocemente modificando le logiche di gestione e i reali interessi legati all’attività. I top club vantano tifosi in tutto il mondo ed hanno fatturati in crescita esponenziale per valori di maglia e di diritti televisivi. Il problema è legato alle differenze tra club di primo livello e di seconda fascia. L’Uefa ha introdotto il fair play finanziario che rallenta molto la dinamica di sviluppo delle nuove proprietà, ricercando una competitività maggiore tra grandi e piccoli. Un altro problema è legato all’erosione della ricchezza da parte delle grandi organizzazioni: sia Fifa (con il mondiale a 48 squadre e la coppa del Mondo per Club) che Uefa (con l’introduzione della National Cup europea) finiranno con il fare concorrenza ai club nel drenare ricavi televisivi.

