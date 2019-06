Il Lecce su Tutino e Palmiero: «E Luperto è già una certezza»

La prossima Serie A vedrà in campo un'altra squadra del Sud oltre il Napoli. Si tratta del Lecce di Fabio Liverani, la squadra pugliese neo promossa in massima serie dopo il doppio salto di categoria. L'allenatore dei giallorossi, presente al premio Football Leader, ha parlato del mercato del club pugliese per la prossima stagione che guarda anche in casa Napoli.



«Conosco per esperienza personale sia Tutino che Palmiero, li ho incontrati in Lega Pro così come in Serie B. Sono due giocatori che hanno scalato le categorie come noi, hanno profili importanti perché hanno dimostrato di poter giocare a questi livelli, ma ad oggi sono di proprietà del Napoli», ha detto Liverani. «Credo che Tutino sia pronto per il salto in A. Luperto? È sicuramente più pronto per la Serie A, è una piccola certezza perché viene da campionati importanti con Empoli e Napoli ad alti livelli».

