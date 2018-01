Atalanta, il match winner Gomez «È fantastico vincere a Napoli»

di Gennaro Arpaia

Il suo gol, alla fine, è risultato decisivo, come spesso accade per l’Atalanta. Alejandro Gomez continua a trascinare i nerazzurri ed apre le porte della semifinale di Coppa Italia ai suoi. «Abbiamo raggiunto una vittoria incredibile, non si va ogni anno in semifinale di Coppa Italia e per me è la prima volta in otto anni» commenta l’argentino.



«È fantastico battere il Napoli, loro sono una squadra che gioca in Champions League e che lotta per lo scudetto» ha continuato Gomez ai microfoni Rai. «Siamo un gruppo giovane che vuole continuare a crescere, con una società seria ed organizzata, che pensa anche ai giovani. Così si va avanti, e in un calcio italiano in cui ci sono tanti stranieri, l'Atalanta è un bell'esempio».

