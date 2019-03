Non è il miglior biglietto da visita per il derby. Nel giorno in cui ritrova Biglia titolare dopo quattro mesi (pennellata d’autore, una punizione simile al Chievo la rifilò Del Piero con la Juventus nel 2008), il Milan è pigro, spesso prevedibile, quasi tradito da Suso (molto meglio Castillejo, per verve), sicuramente deluso da Paquetà (fuori a inizio ripresa, non per niente), fortunatamente ancorato a quel Piatek che non perde il vizio, 8 gol in 10 gare da rossonero, il solito tempismo (unito a furbizia) del falco d’area. Cos’è che non piace del Milan di Verona? La poca concretezza del giro-palla, l’atteggiamento per ampi tratti inoffensivo, la sfacciataggine di mettere in pericolo tre punti obbligati — il Chievo è ultimo, peggior difesa, peggior attacco di A — per colpa dell’affondo che non arriva. Certo, arriva, quell’affondo, con Piatek. Ma ci sono partite che vanno regolate con più decisione, senza concedersi patemi inutili. È il terzo successo di fila, per Gattuso, nervoso ed espulso per proteste poco prima del temporaneo pareggio di Hetemaj (sulla coscienza di Conti). Note positive: Castillejo per le accelerazioni impresse, Biglia per la buona prestazione, Piatek per quell’istinto da killer che nessuno gli leva (19 gol in campionato). Tutto il resto è qualcosa che stona se pensiamo al terzo posto del Milan, al suo +4 su quell’Inter che sarà prossima avversaria a San Siro: bene i tre punti, meno il modo in cui sono arrivati, nella stracittadina di domenica prossima ritmo e convinzione dovranno impennarsi.



Le probabili formazioni:



CHIEVO (4-3-3): Sorrentino; Depaoli, Bani, Barba, Jaroszynski; Leris, Hetemaj, Dioussé; Giaccherini; Meggiorini, Stepinski. All. Di Carlo



MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Biglia, Paquetá; Suso, Piatek, Castillejo. All. Gattuso

