«Il Mondiale per Napoli»: Esposito e Tripaldelli al top

di Bruno Majorano

Percorsi diversi, ma obiettivo comune: arrivare il più avanti possibile al Mondiale Under 20. I due napoletani in azzurro sono Salvatore Esposito e Alessandro Tripaldelli, regista e terzino della Nazionale di Nicolato che domani alle 18.30 (in diretta su Rai 2 e Sky Sport) si giocherà l'accesso alle semifinali in Polonia ai quarti contro il Mali (che ha eliminato l'Argentina). Ma dicevamo dei percorsi. Quello di Salvatore è fatto di pane e pallone. «Per noi in famiglia il calcio è tutto», loro sono di Castellammare di Stabia e quando lui ha iniziato a giocare suo padre allenava la Juve Stabia. E infatti su tre figli maschi, tutti fanno i calciatori. «Abbiamo iniziato a giocare nel Club Napoli di Castellammare, quello dove è cresciuto anche Gigio Donnarumma».



Salvatore è il più grande, è di proprietà della Spal e ha giocato a Ravenna quest'anno in serie C, poi c'è Sebastiano (che ha esordito in Europa League con l'Inter ed è stato trascinatore dell'Italia all'Europeo Under 17) e l'ultimo è Francesco Pio (2005) che gioca nelle giovanili dell'Inter. E allora le partite in famiglia sono inevitabili. «Ma evito di giocare con Sebastiano perché mi viene l'ansia che si possa fare male. Sono un fratello molto protettivo. Poi quando capita giochiamo contro e vinco sempre io».



Ride e scherza, perché l'umore suo e di tutti gli azzurri è alto. Un girone da protagonisti e poi gli ottavi superati contro la Polonia. «Giocare con la maglia della Nazionale è tutto per me. Il coronamento di un sogno che si è realizzato anche grazie al ct Guidi che mi ha portato con l'Under 19 a gennaio». Da lì è arrivata la chiamata per il Mondiale che sta vivendo da protagonista tra ragazzi che hanno nelle gambe anche minuti in serie A e serie B.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO