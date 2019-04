Il Napoli fa bene all'Atalanta: a Bergamo è festa in strada

Una vittoria pesante al San Paolo, poi la festa per le strade di Bergamo come dopo un trionfo storico. Migliaia di tifosi dell'Atalanta sono corsi all’aeroporto di Bergamo ieri sera per accogliere Gasperini e l'Atalanta di ritorno da Napoli, dopo il successo per 2-1 al San Paolo che ha portato i nerazzurri al quarto posto della classifica della Serie A alimentando i sogni di Champions.



Cori, abbracci, bandiere e fumogeni per festeggiare e per caricare la squadra capace di sbancare il San Paolo prima del ritorno della semifinale di Coppa Italia di giovedì, contro la Fiorentina. Scene che hanno ricordato la festa napoletana dopo la vittoria in casa della Juve un anno fa, ma ora a parti invertite: sono i bergamaschi a festeggiare con il Napoli che deve smaltire la sua delusione.



