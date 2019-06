Il Napoli e i napoletani salutano Sarri sui social: «Bentornato mister»

Un breve video con le facce dei napoletani, quelli che per tre anni hanno incoraggiato, seguito, tifato le imprese del suo Napoli. Oggi l’azzurro non è più di Maurizio Sarri, presentato ufficialmente come nuovo allenatore della Juventus, allora ecco che dai social del Napoli parte il bentornato all’allenatore toscano con i saluti dei suoi vecchi tifosi, in un video a metà tra ironia e scaramanzia.



