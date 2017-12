Il pressing del Napoli per Zenga: «Verranno a prenderci al pullman»

di Gennaro Arpaia

È già vigilia di Crotone-Napoli in casa rossoblu con l’allenatpre Dei calabresi Walter Zenga che ha parlato questa mattina per presentare la sfida agli azzurri prima del consueto allenamento mattutino dei suoi. «Bisogna insistere sul piacere di giocare una partita come questa davanti ad uno stadio pieno e di fronte ad un avversario che in squadra ha tanti campioni».



«Giocare contro avversari come il Napoli è stimolante, ti porta a confrontarti con i grandissimi del calcio» ha continuato Zenga. «Dobbiamo andare in campo con la gioia di giocare, con la voglia di fare una bella partita e con la determinazione di mettere in pratica le cose che stiamo preparando».



L’allenatore rossoblu non nasconde l’ammirazione per Maurizio Sarri. «Sono un suo tifoso, ha fatto un percorso straordinario. Chiunque al suo posto avrebbe potuto mollare, e invece lui ha tenuto duro e ora si trova dove merita, in un top club di livello europeo. Il Napoli fa pressing anche sui raccattapalle, verrà a prenderci al pullman», ha scherzato Zenga. «Giocano sempre nella metà campo offensiva, anche noi stiamo provando a farlo, ma loro uniscono anche una grande fase difensiva».

