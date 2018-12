di Pasquale Guardascione

NAPOLI. Un Natale speciale per Diego Armando Maradona che sta trascorrendo le festività natalizie in Argentina con il nipotino Diego Matias, il figlio Diego Junior e la moglie Nunzia Pennino. Il primo Natale che El Pibe de Oro trascorre con il nipote che porta il suo stesso nome come si vede nella foto. Nella serata della vigilia Maradona tra l'altro è comparso in una foto sul profilo Instagram del figlio Diego Junior in un post dove i due auguravano un "Buon Natale a tutti" naturalmente in lingua spagnola. Solo pochi giorni fa Maradona sulla sua pagina ufficiale di Facebook aveva messo un post con scritto "il giocattolo più bello per questo Natale, un pallone da calcio". Allegando un video in cui lui stesso palleggiava quando vestiva le maglie tra l'altro di Napoli e Boca Junior. E chissà se El Pibe de Oro non abbia regalato proprio al nipotino Diego Matias il primo pallone da calcio.



