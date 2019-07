Il prof. Antonio l'insegnante napoletano del Tottenham

di Francesco De Luca

Laureato in Scienza del calcio e addestratore dei giovanissimi del Tottenham, su quei campi dell'Enfield Training Centre costati al club vice campione d'Europa 46 milioni di sterline (50 milioni in euro). È il sogno realizzato da Antonio Barattolo, 31 anni, ex calciatore dilettante, napoletano di Santa Lucia e nipote di Pino Daniele. Presso il club londinese si occupa di «Player Development», della crescita non solo tecnica di bambini dai 5 ai 12 anni. «Sono quelli che frequentano i nostri campi e gli altri che vengono dalle scuole di Londra per avvicinarsi allo sport e allontanarsi dalla strada», spiega Antonio, sposato con due figli, reduce da un campus estivo degli Spurs a Ginevra.





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO