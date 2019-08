Figuraccia dei campioni di Francia nel secondo turno della Ligue 1. Il Paris Saint Germain esce battuto dal campo del Rennes e deve già lasciare la testa della classifica ad un terzetto formato da Lione, Nizza e dalla stessa squadra bretone. La formazione di Tuchel è andata in vantaggio per prima con Cavani al 36', su un regalo del capitano ma Niang ha confezionato il pareggio un minuto prima dell'intervallo e a inizio ripresa del Castillo ha completato la rimonta dei padroni di casa. Nei successivi 45', tanto possesso ma pochi fatti per il Psg, sotto gli occhi preoccupati di Nasser al-Khelaifi e Leonardo. L'assenza dell'estro di Neymar si è sentita e questo farà forse riflettere il patron e i dirigenti sulle mosse giuste da fare nel prossimo futuro.

