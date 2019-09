Il Psg schianta il Real Madrid, tutto facile per City e Bayern

di Valerio Cassetta

Inizia in salita la Champions Legue per il Real Madrid. Nella prima giornata della competizione gli spagnoli perdono in casa del Psg per 3-0. Tutto facile per Bayern Monaco e Manchester City, mentre il Bayer Leverkusen perde in casa contro la Lokomotiv Mosca.



Gruppo A

Paris Saint Germain-Real Madrid 3-0

Sconfitta amara per il Real Madrid, che perde in casa del Psg. Di Maria, ex stella dei galacticos, segna una doppietta nel primo tempo e firma il successo dei francesi, che ora guidano il girone da primi in classica con 3 punti. Annullati due gol al Real Madrid per fuorigioco: prima a Bale con l’ausilio del Var poi a Benzema. Nel recupero la rete di Meunier.

Club Brugge-Galatasaray 0-0

Pareggio senza reti, ma con tante emozioni tra i belgi del Club Brugge, allenati da Philippe Clement, e i turchi del Galatasaray, guidati da Fatih Terim. Un punto e una traversa per parte: Ricca per i padroni di casa e Feghouli per i giallorossi. Un risultato giusto per quanto visto allo stadio Jan Breydel Stadium di Bruges.



Gruppo B

Bayern Monaco-Stella Rossa 2-0

Vittoria in scioltezza per i tedeschi, che impongono il loro gioco fin dai primi minuti del match. Al 34’ Coman di testa in tuffo segna il gol del vantaggio, sfruttando un cross dalla sinistra. Nel secondo tempo Lewandoski raddoppia e Muller al 91' fissa il punteggio sul 3-0. Un successo che vale il primato nel Gruppo B.



Olympiakos-Tottenham 2-2

Pareggio in rimonta per l’Olympikocos. Daniel Podence, esterno classe ’95, e il solito Valbuena su rigore rispondono a Kane e Lucas Moura. Un’occasione sprecata per gli inglesi, che non sono stati grado di sfruttare il doppio vantaggio.



Gruppo C

Shakhtar Donetsk-Manchester City 0-3

Bastano 38 minuti ai citizens per battere lo Shakhtar. Prima Mahrez e poi Gundogan nel primo tempo mettono il risultato in cassaforte. Il tris nella ripresa è firmato da Gabriel Jesus. Gara a senso unico con gli ucraini quasi mai pericolosi.

Dinamo Zagabria- Atalanta 4-0



Gruppo D

Atletico Madrid-Juventus 2-2

Bayern Leverkusen-Lokomotiv Mosca 1-2

Succede tutto nel primo tempo. Krychowiak porta in vantaggio i russi prima dell’autogol di Howedes, che pareggia i conti. Al 37’ Barinov riporta avanti gli ospiti, segnando il definitivo 2-1.

