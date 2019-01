Il Real Madrid pensa a Kane ma servono 350 milioni di euro

Gol a peso d'oro: è proprio il caso di dirlo, soprattutto se c'è di mezzo Harry Kane. Il forte attaccante del Tottenham farebbe le fortune di tante squadre, e non solo perché garantisce valanghe di reti, ma anche per il contributo che fornisce alla squadra in ogni zona del campo. Anche per questo, il club londinese, secondo quanto riporta lo spagnolo As, ha fissato per il giocatore una clausola rescissoria-monstre: 350 milioni. Il giornale spagnmolo, inoltre, racconta di un contatto fra un emissario del Real Madrid e la dirigenza del Tottenham; si sarebbe trattata, in realtà, di una visita esplorativa per capire il valore del cartellino del giocatore.



