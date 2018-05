Il Rimini offre un contratto a Karius: «La Romagna un luogo ideale»

Il Rimini Fc, neopromosso in Lega Pro, offre un anno di contratto a Loris Karius, portiere del Liverpool protagonista di due clamorosi errori nella finale di Champions League. È il presidente della società romagnola Giorgio Grassi a lanciare la proposta, con una lettera sul sito del club. «Mi piacerebbe ospitare il portiere tedesco per qualche giorno a Rimini, terra dell'accoglienza e da sempre frequentata dai suoi connazionali», scrive Grassi, aggiungendo di voler fare anche un regalo a Karius per il compleanno, il 22 giugno: «Un anno di contratto con il Rimini Fc il luogo ideale dove ritrovare serenità, autostima e forza per rincorrere il suo sogno. Sia chiaro, non sarà una passeggiata poiché si troverà in competizione con un grande come Francesco 'Cicciò Scotti, ma di sicuro troverà una grande famiglia, dove del successo si considera la natura e non il rumore e dove troverà una città pronta a sostenerlo nel ritornare un numero uno tra i Pro».



